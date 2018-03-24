《司法話題》內政部草案出爐 糾纏行為 慣犯可處三年以下徒刑

2018-03-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為遏止層出不窮的癡漢跟蹤案件，內政部已研擬「糾纏行為防制法草案」送行政院審議，未來糾纏行為最重將可處十萬元罰鍰，若經警方警告或罰鍰，仍繼續糾纏，法院還可對兩年內再犯者祭出防制令，命其遠離被害人的工作處所或住處等，若騷擾慣犯違反防制令，則可處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科三十萬元以下罰金。

內政部長葉俊榮強調，現行「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」與「社會秩序維護法」，雖對跟蹤、騷擾行為定有罰則，但僅限定特定關係與性別，對於瘋狂追求、通訊騷擾、一般跟蹤等糾纏行為難以處罰，因此政府推動「糾纏行為防制法」勢在必行，配合原有法規，可構建出完整的被害人保護網。

內政部警政署參考日本、德國制度，初步擬具「糾纏行為防制法草案」，將糾纏行為定義為「出於對特定人之愛戀、喜好或怨恨，對該本人或其配偶、直系血親、同居親屬或生活關係密切之人，有反覆或持續，使人心生厭惡或畏怖的行為」，可望在騷擾初期即有效防制此類行為。

內政部指出，糾纏行為包含監視、盯梢、撥打無聲電話、要求約會、寄送物品、出示有害個人名譽訊息、濫用個資代購貨物等七大類，且不管是透過人、車或通訊設備，只要確有監視、跟蹤情事就構成犯罪，經被害人報案，警方都要在二個月內完成調查。

而若是現行犯，警方可即時制止並查證身分，必要時得通知當事人至警局接受調查，經調查認定有糾纏行為者，得處一萬元以上、十萬元以下罰鍰，對危害情節較輕微者則可給予警告，以利其改過自新。