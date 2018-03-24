《司法話題》中信創投涉內線賣霹靂國際股票 2人交保

2018-03-24

趁霹靂發布利空前賣股 避險五百萬

〔記者錢利忠、謝君臨、李靚慧／台北報導〕為響應馬政府的「金融挺文創」政策，中信金控子公司中信創投曾砸重本投資霹靂國際多媒體子公司「偶動漫娛樂」，獲利卻不如預期，檢調近期查出中信創投疑趁利空消息發布前賣股五百多張，藉此避損近五百萬元，昨兵分三路搜索中信創投及經理人住所等處，約談中信創投副總邱明慧、中信金控投資長謝載祥，以及曾任中信創投文創投資中心經理、現為寬宏藝術經紀公司財務長兼發言人的汪聖柏等九人到案說明。

約談9人 6人列證人請回

昨晚十一點多，邱明慧、汪聖柏、謝載祥三人改列內線交易罪被告，檢方諭令邱五十萬元交保、汪十萬元交保、謝無保請回，其餘中信創投現任總經理許博善等六人均改列證人請回。

據悉，邱明慧是中信創投重要人物，各項國片投資幾乎都由邱領軍的「文創專業團隊」負責，邱昨否認不法，強調絕對沒涉內線交易。

霹靂國際昨發布重大訊息，強調是以證人身分協助調查，未被搜索，強調被告非公司員工，此事屬股東個人行為，不便評論；中信金代理發言人邱雅玲表示，中信創投參與文創投資，一向不以獲利為目的，文創投資獲利也不是經理人的主要績效指標，對此事感到驚訝，將全力配合調查。

中信金驚：文創獲利非經理人目標

檢調調查，中信創投二○一二年間以十％持股比率，與霹靂國際等公司合資成立偶動漫娛樂，三年後偶動漫娛樂斥資三．五億元，在該年農曆年前推出國內首部３Ｄ偶動畫電影「奇人密碼—古羅布之謎」，票房卻只有二千多萬元，存貨跌價損失達一．九一億元。

二○一五年三月十日，偶動漫娛樂公告提列存貨跌價損失，但檢調發現，在重訊發布前，中信創投疑提早獲報，陸續於十個交易日內賣股五百多張，避損近五百萬元，時任中信創投總經理為謝載祥。

由黃強華、黃文擇兄弟創立的霹靂國際，是國內首家上櫃文創業者；中信創投支持國片及文創產業，自二○一○年起，包括國片「殺手．歐陽盆栽」、「志氣」、「KANO」、「我的少女時代」，都有中信創投身影。