《司法話題》聲請解禁遭駁 王令麟越南行喊卡

2018-03-24

〔記者溫于德、陳柔蓁／台北報導〕涉入獄政弊案遭限制出境的東森國際公司董事長王令麟，日前以赴越南考察為由，向台北地院聲請暫時解禁，獲北院裁准以加保一億元換取解禁九日，不料事後兩度遭高等法院發回重裁，北院昨第三度做出裁定，改認王令麟資金充足、具有逃亡能力，據此駁回聲請，雖依規定王仍可抗告，但因今（廿四）日已是王原定的赴越日期，此次他確定無法如期成行。

加保1億出境9天 高院二度打臉

北院昨裁定指出，東森國際屬於上市公司，內部應有分層負責與管理機制，王令麟雖稱必須赴越考察投資事宜，但此部分由具倉儲經驗的部門主管或專業經理人負責即可，王令麟本身也能透過網路、視訊或電子郵件等方式，在台灣即時取得相關資訊，不一定需要出國。

東森有專業經理人 不一定要王出馬

北院也強調，即使以代理人、網路視訊等替代方式與越方接洽商務，會有一定程度的落差，但仍比不上王令麟未遵期歸國、國家無法究辦重大獄政弊案之損害，為確保案件日後能順利審理，繼續將王限制出境、出海及限制住居並不違反比例原則。

北院昨駁回聲請後，王令麟依法仍得向高院提起抗告，若高院也裁定駁回才算確定，但因他原定的出境日期就是今日，本次遭駁回即已確定無法如期赴越。

王令麟日前向北院提出聲請，指越南官方以正式邀請函邀請他前往考察、評估總規模達一百六十億美元的永安商港開發案，加上東森國際臨時董事會討論後，也選任他為參訪團團長，請法院於本月廿四日至下月一日間，暫時解除他的限制出境。

北院考量王令麟在獄政弊案中涉犯兩次行賄罪並非重罪，且涉賄金額僅約二十萬元，本月六日裁准讓他以加保一億元換取暫時解禁，並責付律師謝協昌陪同出入境，但檢方不服，事後以王有逃亡之虞提起抗告，高院審理後認為王出訪的急迫性或必要性都有斟酌餘地，據此撤銷原裁定發回重裁。

北院事後又以相同理由二度裁准讓王出境，但檢方也再依同樣理由提起抗告，高院審酌北院並未說明「由律師陪同出國」與「王能準時返國」之間有何關聯，且王非公司法定負責人，也非本次唯一受邀請人，是否非他出訪考察不可，也有疑慮，二度發回北院重裁，北院昨第三度裁定，終駁回被告聲請。

東森國際表示，這是總裁私人事情，不方便代為回應。