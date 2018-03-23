懷孕車手「卸貨」 立刻收押

2018-03-23

〔記者王捷／台南報導〕懷有身孕的顏姓女車手，為拚奶粉錢加入詐欺車手行列，騎車百公里犯案，因為隆起腹部特徵太明顯，很快就被警方盯上。去年被警方逮捕時，顏女雖犯下20多起詐領案，得手近百萬，但當時檢方認為她懷有6個月身孕，未對顏女聲押，不過顏女本月順利產子後，卻未主動到案，被警方逮到，檢方見她「卸貨」成功，向法院聲押獲准。

拚奶粉錢加入詐欺行列

25歲顏女有毒品、詐欺前科，男友因毒品罪入監服刑，又剛好懷孕，為籌錢買奶粉、尿布，加入詐欺車手行列，從去年10月開始連續在台南市區犯案，以步行、騎機車的方式，到各ATM盜領贓款，每次佣金可抽3成。

據了解，通常婦產科醫師會建議孕婦不要過度活動，以免流產，不過顏女為了賺錢，半年間以步行、騎車犯案，足跡高達100多公里，幸好沒有影響胎氣。

不過，顏女挺肚犯案的特徵，很快就被警方盯上，去年底顏女被逮時，已懷有6個月身孕，檢方看到顏女有孕在身，幾個月後就要臨盆，沒有向院方聲押。

今年3月顏女順利產子，但她沒有主動到案，警方遂拘提顏女到案，將她移送南檢，訊後向院方對顏女聲押獲准。

〔記者王捷／台南報導〕懷有身孕的顏姓女車手，為拚奶粉錢加入詐欺車手行列，騎車百公里犯案，因為隆起腹部特徵太明顯，很快就被警方盯上。去年被警方逮捕時，顏女雖犯下20多起詐領案，得手近百萬，但當時檢方認為她懷有6個月身孕，未對顏女聲押，不過顏女本月順利產子後，卻未主動到案，被警方逮到，檢方見她「卸貨」成功，向法院聲押獲准。

25歲顏女有毒品、詐欺前科，男友因毒品罪入監服刑，又剛好懷孕，為籌錢買奶粉、尿布，加入詐欺車手行列，從去年10月開始連續在台南市區犯案，以步行、騎機車的方式，到各ATM盜領贓款，每次佣金可抽3成。

據了解，通常婦產科醫師會建議孕婦不要過度活動，以免流產，不過顏女為了賺錢，半年間以步行、騎車犯案，足跡高達100多公里，幸好沒有影響胎氣。

不過，顏女挺肚犯案的特徵，很快就被警方盯上，去年底顏女被逮時，已懷有6個月身孕，檢方看到顏女有孕在身，幾個月後就要臨盆，沒有向院方聲押。

今年3月顏女順利產子，但她沒有主動到案，警方遂拘提顏女到案，將她移送南檢，訊後向院方對顏女聲押獲准。