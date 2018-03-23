觸診猥褻女大生 色醫判1年半

2018-03-23

〔記者張文川／台北報導〕花蓮縣一名女大學生2015年11月因感覺胸部有硬塊不舒服，到壽豐鄉東華中正診所看診，院長醫師黃御統對她「觸診」撫摸胸部、腹部和大腿，女大生多次推阻，被黃強行用腕力壓制住，黃還強吻她臉頰和頸部；最高法院昨依強制猥褻罪，將黃御統判刑1年6月定讞。

他摸她擋 交手數回合

據悉，41歲醫師黃御統已婚，判決指出，被害女大生小如（化名）當天獨自赴診所到樓上診間看診，黃醫師聽診後展開觸診，雙手卻不安分，數度觸摸她的乳頭，解說病情時還將手掌放在她胸部上面，小如揮動右手將黃的手拉開。

黃仍不肯罷手，邊講解、邊用手在小如胸口、腹部、大腿游移觸摸多次，小如持續推擋他的手，兩人交「手」數回合後，黃出左手用力抓住小如的右手，右手繼續撫摸她胸部，並親舔小如的臉部和脖子，小如過度驚懼而哭了出來，黃竟說：「妳有一點焦慮症」，直到樓下護理師打電話到診間說有別的病人來了，黃才停手下樓。

小如離開後返回打工處，同事發現她心神不寧、痛哭不已，追問之下，小如說出被醫生非禮，隔天她去另一家醫院看身心科，向醫生訴說前一天被其他醫生猥褻，醫院通報社會局志工協助報案。

黃於法院審理中否認犯案，稱遭誣陷，且刑度太重。最高法院認為，被害人事後情緒異常、心理創傷，顯非構陷，且量刑1年6月並無不當，維持二審判決，駁回上訴，全案定讞。