天道盟受邀喝春酒 爆槍擊

2018-03-23

〔記者鄭景議／台北報導〕一對蔡姓父子前晚在台北市基隆路一間熱炒店舉辦春酒，有數十名天道盟成員受邀出席。席間49歲男子郭占元向蔡姓父子敬酒時起衝突，雙方大打出手，郭男開槍射擊，蔡姓父子都中槍，郭男則在爭搶槍枝時，不慎誤傷自己；警方迅速出動快速打擊部隊，趕往噴辣椒水壓制現場其他情緒激動群眾。

據了解，因唱「海波浪」一曲爆紅的歌手郭桂彬，前夜也出席這場春酒，但未參與衝突，也沒被波及。郭桂彬年輕時為幫派份子，「海波浪」是他在獄中譜出，有「黑道歌手」的稱號。

「黑道歌手」郭桂彬 也在場

警方調查，蔡姓父子自稱從事土地買賣、投資股票，否認自己是幫派成員；而攜槍犯案的郭男，曾是警方列管的幫派份子，近年因未發現有參與幫派活動而獲撤銷列管。

熱炒店席開11桌 3人槍傷

警方表示，蔡姓父子前晚以舉辦春酒名義，席開11桌，賓客大多為天道盟成員以及其他友人，郭占元及其父都是賓客。席間郭父要郭男向蔡姓父子敬酒，但蔡姓父子認為郭父已經喝醉，未予以理會，還叫郭男趕快把郭父載回家，郭男不滿下，雙方發生口角，甚至大打出手。

3人從店內打到店外，郭男在店外掏出隨身攜帶的改造手槍，向蔡姓父子開槍，蔡父左手肘中槍、蔡子左手肘也受波及擦傷，3人爭搶槍枝，郭男不慎誤扣扳機，子彈誤擊自己左大腿，郭男的友人李男在上前助陣時也遭打傷，救護人員到場後將4人全部送醫。