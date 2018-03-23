不滿分手 拿空氣槍掃射前女友 逼她自挖肉裡鋼珠彈

2018-03-23

卡在腳背骨頭處疼痛難耐

〔記者楊政郡／台中報導〕20歲詹姓男子不滿王姓女友與他分手，持裝有鋼珠彈的空氣槍，對王女下肢掃射，鋼珠彈卡在腳背疼痛難耐，還要她自己把鋼珠彈挖出來，又把槍塞進王女嘴巴，恐嚇「妳嘴巴這麼賤，信不信我從嘴巴開槍」。王女在醫院時以手機打字「報警」向護理師求救，警方趕抵後，她才脫離魔掌。詹男不認罪，也未與被害人和解，他辯稱「我的錯就是與王女吵架」，台中地院依恐嚇罪判8月徒刑，需入監執行。

此案王女原本也控告傷害及毀損等罪，據王女供稱，被告母親原講好要賠1萬5千元，她才同意撤銷告訴，被告母親還說恐嚇罪部分，請王女幫忙說好話，僅包給她一個數千元紅包，但與講好的1萬5千元差很多，她不原諒被告，其行為已造成她心裡留下很大的陰影、很害怕，希望重判詹男。

判決書指出，詹男與王女原是同居男女朋友，2人分手後，詹男在2016年11月30日下午持裝有鋼珠彈的空氣槍，到王女位於台中市大里區租屋處，又看到王女手機內有與其他男子的曖昧聊天訊息，一時氣憤，開空氣槍掃射王女下肢及，她嚇得躲進廁所內，但鋼珠彈卡在腳背骨頭處疼痛難耐。

詹男一再恐嚇王女「要把妳載到山上處理掉」，強迫王女從廁所出來，王女因腳疼痛，哀求詹男將她送醫，詹男又把槍口塞進王女嘴巴，威嚇「妳嘴巴這麼賤、信不信我從嘴巴開槍」，要她拿剪刀自己把鋼珠彈挖出來，再嗆「自己挖出來，妳不挖我再補一槍進去」，王女假意順從，詹男才允諾將她送醫。

手機打字「報警」求救護理師

到醫院時詹男在旁邊，王女對護理師求救示意無效，又私下用手機打字「報警」，護理師趕緊通報警察到場，查出上情。