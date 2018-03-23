拒臨檢猛催油門 撞傷人落跑…不算肇逃！

2018-03-23

認定故意撞人 依傷害罪判1年5月

〔記者楊政郡／台中報導〕20歲曾男駕駛的轎車內疑似飄出K毒味道，員警趁他停等紅燈之際，請他停車受檢，不料他竟加緊油門向前衝，直接撞上前方停等紅燈的蕭姓騎士母女及劉姓女騎士，事後逃離現場。此案法官認定故意撞人，所以肇事逃逸判無罪，另曾男無法預知後座是少女，也不適用兒少福利法對少年犯罪須加重其刑的規定，全案依傷害罪判處曾男1年5月。

判決書指出，2017年4月20日曾男駕駛友人轎車，當晚11時許行經台中市東區進化路與自由路口，在停等紅燈之際，李姓員警騎乘警用機車經過，聞到車內飄出K菸味道，上前示意停車受檢，但曾男心虛反而加緊油門向前衝，撞上蕭姓騎士母女、劉姓女騎士，蕭姓母女被撞得人仰馬翻，造成四肢嚴重擦傷，蕭姓少女四肢擦傷及骨折；劉婦也有多處骨折及挫傷。

曾男不顧已撞傷人，加油門逃離現場，警方記下車號，聯繫車主約4小時後，曾男才到案，辯稱因喝酒怕臨檢才逃逸，但酒測值幾乎為零，沒有超過標準。

法官審酌被告有毒品前科，2017年3月才易科罰金執行完畢，4月又犯下故意傷害罪，為累犯依法加重其刑。但蕭姓少女受害，無證據證明曾男知道對方未成年，所以不能依兒少福利法加重其刑。另外，既然對曾男認定是故意傷害罪，並不是一般交通事故的過失傷害罪，所以就肇事逃逸部分也不成立，此部分判無罪。