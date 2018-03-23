輔大生性侵學姊未遂 判3年半定讞

2018-03-23

〔記者張文川、葉冠妤／綜合報導〕3年前轟動一時的私立輔仁大學校園性侵案，刑事部分終於進入完結篇！法官認定男大學生王凱民參加學長姊的畢業聚會，凌晨假意攙扶酒醉學姊回宿舍，卻在教學大樓一樓走廊脫褲企圖性侵，王辯稱酒醉失憶不知發生何事；最高法院認定他毫無悔意，昨依乘機性交未遂罪重判3年6月定讞，須入獄。

此案發生後，時任輔大社會科學院院長夏林清未依規定召開性別平等委員會，而是開了一場師生討論會「公審」此案，被害學姊的男友事後在臉書質疑夏林清息事寧人吃案，夏的「情慾流動說」引發非議；輔大校評會前年決議夏林清「不適任、停聘」，教育部去年5月決議停聘1年，夏不服已提訴願。

校方︰將再開除學籍

王凱民也被校方懲處退學，王不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為校方性平會沒有另組調查小組，調查程序有瑕疵，去年8月判王勝訴，撤銷退學處分，上訴審理中。

輔大校方昨表示，王凱民已於2016年5月退學，依學生獎懲辦法，若遭判刑，學校將再開除其學籍；夏林清不表示意見。

判決指出，2015年6月27日晚間舉行的畢業聚會，慶祝到隔天凌晨3點多，王男見學姊醉倒，佯稱送她回宿舍，扶她離開教室搭電梯到1樓，見四下無人，大膽脫下學姊牛仔短褲和內褲，也脫下自己褲子企圖性侵。

學姊的男友聯絡不上她，直接至教學大樓接她，撞見女友下半身赤裸趴地，王男正在一旁穿褲子，上前喝退王男及幫女友穿好衣褲，其他同學幫忙報警。

一、二審皆認定，王男已脫下學姊及自己內外褲，並觸碰學姊敏感部分「已著手性侵」，因未在被害人下體檢出王男DNA及新傷痕，外陰部採獲的王男DNA可能是王男觸碰時遺留，依此認定性侵未遂，最高法院認同原審見解，駁回上訴將全案定讞。