夫偷腥 小三是婚禮花童的媽

2018-03-23

婚後拒與妻行房

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓女子婚後察覺詹姓丈夫行蹤怪異，不僅拒絕行房，還說要「各過各的」，請徵信社調查發現，詹男竟與2人婚禮時花童的媽媽簡女發展婚外情，每次約會時，還心虛傳訊謊稱：「我在抓寵物」，氣炸訴離並求償；新北地院判准離婚，詹、簡另須賠償元配90萬元，可上訴。

與小三判賠元配90萬

據查，詹、陳2人結識10多年，詹男歷經3次求婚，才把陳女娶回家，2人於2015年12月登記結婚，隔年辦婚禮同居，但婚後，詹男態度轉為冷淡，常早出晚歸、藉故爭吵離家，陳女只好委託徵信社調查，發現丈夫竟天天與簡女約會。

陳女指，她的家族傾全力舉辦盛大婚禮，對丈夫照顧有加，但她卻遭如此殘忍無情對待；而簡女在她結婚時，不僅偕丈夫參加，其子更任婚禮花童，卻執意破壞她的婚姻，事後毫無悔意，求償合計300萬並訴離。

詹男同意離婚，否認偷情，簡女則強調2人只是討論珠寶投資或好友敘舊，2人雖曾進入飯店，但只停留20至30分鐘，在裡面討論投資珠寶及閒聊。

騙妻在抓寵物 和小三幽會

法官依徵信社調查、照片確認，詹、簡2人曾於2014年9及10月間，多次開車出遊，到了晚上，詹都會傳訊給妻騙稱自己正在「抓寵物」，同月13日，2人還同逛超市，一同用餐，更前往飯店，共處一室。

法官認為，詹男婚後態度丕變、轉為冷淡、拒絕行房，又偷情，害陳女罹患憂鬱症等疾病，判准離婚，並判他與簡女賠償90萬元。