貨車國道暴衝 連撞2車 駕駛慘死

2018-03-23

〔記者顏宏駿、詹士弘／綜合報導〕國道一號西螺休息站南下匝道口，昨上午10點多發生連環車禍，休旅車、油罐車、大貨車、拖板車追撞在一起，胡姓婦人（52歲）駕駛的休旅車被撞得面目全非，胡女身受重傷到院前無呼吸心跳，經搶救1小時後恢復生命跡象。益欣通運貨車撞擊休旅車後失控再撞擊前方一台油罐車，胡姓司機失去呼吸心跳，一度恢復生命跡象，但晚間仍不治。

休旅車挨撞2次 母重創 女兒輕傷

警方表示，益欣通運的胡姓司機（43歲），不知何故先撞上前方的休旅車，車子失控，從中線車道往外側衝去，撞上外側車道由莊姓司機駕駛的油罐車。休旅車被撞擊後，整輛車在原地打轉一圈，橫陳在中線車道，後方由許姓司機駕駛的拖板車煞車不及，休旅車「二度」被撞，駕駛胡女重傷，一旁的女兒幸運僅輕傷。

許姓拖板車司機說，他先看到前方有狀況，同時從後照鏡看到後車冒白煙，意識到大家都在煞車，自己也猛踩煞車，可惜車子仍停不下來，就撞上休旅車了。

國道警察局第三隊交通組長賴協駿說，所有車輛的輪胎都合格，但各車是否有保持「安全車距」，還待調查。他表示，依道路交通管理處罰條例，車體重量達20公噸以上的車子，高速公路的速限在90公里以下。前方遇大貨車，不管大小車，安全車距最短要保持70公尺以上，違者依情節輕重，罰款3000至6000元。