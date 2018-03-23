刮中100萬 移工現身 「要讓家人過好日子」

2018-03-23

〔記者王駿杰／新竹報導〕財神爺眷顧孝子！22歲印尼籍移工阿隆為了養家，隻身到台灣工作，上月底路過新竹市區一間彩券行，花了2百元買一張「百萬年終獎金」刮刮樂，竟刮中百萬獎金，但他只留下5萬元，其餘獎金全寄回家，希望讓家人過好日子，不忘本的孝心成為當地一段佳話。

路過試手氣 一張即中獎

新竹市東門圓環旁的忠雄商行彩券行人氣超旺，因緊鄰火車站、護城河與市政府，無論是民眾或外籍移工，路過總會試著拿現金、獎金拚財運，常到深夜仍佈滿人潮，農曆年期間想進去買彩券或刮刮樂，還需擠過重重人潮。

店長指出，上月14日晚間，阿隆經過看到一群外籍移工在瘋玩刮刮樂，他想說試試手氣，也沒特別選號，花2百元買了一張「百萬年終獎金」刮刮樂，隨手一刮，結果就中了1百萬元。

「好像中獎了」以為作夢

店長表示，阿隆剛刮完時發現中獎，起初還不相信，他揉揉眼睛，怯生生到櫃檯說「好像中獎了」，店員用機器掃條碼確認後，阿隆身邊的外籍移工立刻爆出歡呼聲，阿隆這時才露出笑容。

只留5萬 其他全寄回印尼

阿隆告訴店長，他家中除了父母，還各有弟妹，一家五口在印尼生活很困苦，由未婚的他到台灣打工養家活口，這次中了1百萬元，扣完稅後可實拿近80萬元，他只會留5萬元在身上，其餘款項全寄回家，讓家人過好日子。