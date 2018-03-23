保六警官跑毒趴 兩大過免職

2018-03-23

〔記者陳薏云、蘇永耀、王冠仁、鄭景議、陳慰慈／綜合報導〕保六總隊第一警官大隊組員鄭介煦與友開毒趴被逮，因他任職維安單位，昨天消息傳出後震撼警界，保六總隊立即將他記2大過免職，新北地檢署訊後諭令限制住居。保六總隊督察長陳建聰說，鄭員是機動待命勤務派遣人員，平時負責保六外圍維安，不是總統府貼身隨扈。

鄭員負責維安非總統隨扈

總統府也表示，鄭介煦非總統（永和）及副總統（平安）侍衛室編制人員，對於執法人員知法犯法，相關單位將從嚴辦理，府方也要求相關單位徹底檢討。

總統府促徹底檢討

新北市永和警方日前網路巡邏，發現29歲鄭姓男子與毒友連繫，21日深夜在其住家附近埋伏，鄭一見警察，拔腿狂奔400公尺仍遭逮，警問「為什麼要逃？」鄭承認持毒，掏出一包1.18公克安非他命，表示：「我是保六總隊的警察」、「再給我一次機會，絕對不會再碰毒！」警方查驗身分，確認毒蟲真的是自家人，嚇一大跳。

鄭被帶回派出所時，神情緊張、無助，一度不知所措，警方循督察系統通報，保六總隊隨即派官到場，鄭員見到長官情緒潰堤，嚎啕痛哭說「我真的錯了，長官對不起！」

鄭供稱，去年9月結識吸毒網友，對方無償提供毒品，一起吸食開趴，那是第一次接觸毒品，21日晚間又有網友相揪吸毒，才與對方約在永和智光街口碰面。

案件公文外洩 2警懲處

鄭員涉毒案件，警方原本未對外公開，不過昨早有一份翻拍的「報告公文」在網上流傳，永和警分局內部調查，發現是風紀業務承辦巡官莊易穎將公文拍照上傳私人群組，經人轉傳，最後流到網上。警政署要求追究責任，永和分局以莊員違反「警察機關使用即時通訊軟體注意事項」記小過一次，督察組長李俊民管理不周記申誡一次，還要追查洩密刑事責任。