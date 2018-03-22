航空城總座之子酒駕撞死人 20萬交保

2018-03-22

〔記者黃捷／台北報導〕桃園航空城總經理許又銘之子許育呈，去年酒駕闖紅燈，衝撞一輛雙載機車，造成Beyond Cure樂團主唱林庭楷重傷，後座女友蔡喬亘當場死亡，許男還肇事逃逸，所幸被民眾追趕攔下。士林地院昨開庭時，許男痛哭表示，希望能解除羈押，親自至死者靈前上香及向傷者道歉，合議庭審酌他已承諾以1280萬元與被害人和解，庭後裁定以20萬元交保。

檢警調查，23歲許男去年11月29日凌晨酒駕闖紅燈，在北市士林區中正、文林路口，以超過70公里時速，撞上停等紅燈的雙載機車，造成一死一傷後逃離。因許男酒測值高達0.71毫克，士林地檢署事後依酒駕致人於死、肇事逃逸2罪嫌將他起訴，並以許有逃亡之虞，向法院聲押獲准。昨日開庭時，許男強調已與被害人家屬和解，也曾寫過道歉信，甚至還在看守所內抄寫佛經，已經深切悔悟，未來想要向蔡女上香及向林男致歉，希望能夠交保。

傷者林男的母親則表示，自己信奉基督教，覺得不應該冤冤相報，因此願意原諒許男，也希望他能真心悔改，不要再危害他人，如果再犯，最傷心的會是他的父母。

合議庭最後裁定讓許男以20萬元交保，全案訂於4月11日再開庭，庭後林母主動問許男：「我可以抱抱你嗎？」兩人隨即相擁而泣，許男也表示，自己一定會改過自新。據了解，包含保險支付的200萬元在內，許男承諾賠償蔡女家屬880萬元、林男400萬元，總計以1280萬元與被害人達成和解。