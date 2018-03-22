走過一甲子 達觀部落天主教堂失火

2018-03-22

〔記者歐素美／台中報導〕有60年歷史的台中市和平區達觀部落天主教堂昨晨傳出火警，因教堂為木材與鐵皮建造，火勢一發不可收拾，消防人車到達時，教堂已陷入火海，並波及一旁的教堂廚房，幸無人員傷亡；消防局初步研判，應是教堂的電線老舊或破損短路引起，詳細起火原因有待進一步鑑定。

達觀天主堂位於台中市和平區東崎路一段育英巷，昨晨2點多傳出火警，因地處偏遠，雙崎消防隊獲報後，約15分鐘趕抵現場，教堂已陷入火海，苗栗縣卓蘭、象鼻消防隊隨後也趕到支援，火勢約1小時撲滅，但教堂內外已遭焚毀，一旁教堂提供學童課輔用餐等使用的廚房也遭波及毀損。消防局初步研判，火災原因疑為電線老舊、破損短路引起。

達觀里長吳健錫表示，達觀部落住戶約200餘人，約一半信奉天主教，該教堂約有60年歷史，教堂會在寒暑假提供部落學童們作為課輔場地，並供餐給學童，因與苗栗等教會同由1名神父照護，平常信徒也都集中輪流到不同教堂做禮拜，案發時，教堂內並沒有人，幸未造成人員傷亡。

重建經費300萬待資助

達觀社區發展協會理事長吳二妹表示，教堂有時會有神父或其他神職人員居住，最近則沒住人，夜間門窗皆上鎖，不知為何會發生火警，因天主堂是部落民眾的信仰中心，現在教堂沒了，大家都很難過，重建經費約需300萬元，部落教友恐無力負擔，將募款重建，並呼籲政府伸出援手。