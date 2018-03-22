12米H鋼掉落砸頭 工人不治

2018-03-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區昨發生工安意外，蘇姓工人於地下3樓施工時，操作吊車的楊男疑不慎撞擊H鋼金屬護欄，造成H鋼金屬護欄掉落地下3樓，砸中蘇男的前額，並砸撞斷他的左腳，蘇男當場沒有呼吸心跳，送醫仍回天乏術，檢警今相驗釐清死因。

高市鳳山區光華東路1處新建大樓工地，昨天下午近3時進行打地樁作業，楊姓操作員（47歲）於地面操作吊車，進行吊掛鋼筋作業時，疑不慎擦撞工地H鋼金屬護欄，造成H鋼金屬護欄掉落。

逾噸護欄掉落3樓

正巧蘇姓工地操作員（56歲）於地下3樓施工，長12米、重逾噸的H鋼金屬護欄，搭配重力加速度，由上往下掉落地下3樓，當場砸中蘇男頭部及左腳，蘇男左腳膝蓋以下骨折，整個人應聲倒地不起。

消防局鳳山分隊獲報趕抵現場，發現蘇男前額受創，口鼻不斷冒血，沒有呼吸心跳，實施CPR、使用電擊器，全力搶救蘇男，仍無法恢復心跳，20分鐘後送醫急救，到院前仍無生命跡象。

鳳山警方據報到場採證，H鋼金屬護欄雖未貫穿蘇男頭部，但案發地上血跡斑斑，顯見當時撞擊力道猛烈，急救到下午4時30分，院方宣告回天乏術。

警方初步認定意外死亡，致命傷應為頭部撞擊，造成撕裂傷，是否造成顱骨破裂，今報檢方相驗，釐清真正死因。