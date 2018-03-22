為了好玩搶300元 4男女恐判刑7年

2018-03-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣黃姓少女陪同鄭姓男友及男友的友人邱姓、黃姓男子，以口罩掩嘴、遮機車車牌，持玩具槍於深夜連續強盜落單的女性外籍移工，首名被害人因身上沒錢未遂，在第2名被害人身上搶得1條價值300元的K金項鍊。4人被逮後，供稱「為了好玩」，但結夥3人以上為加重強盜罪嫌，4人也被檢方依該法起訴，可處7年以上徒刑。

拿玩具槍 搶外籍移工

檢警調查，去年9月16日凌晨零時，黃姓少女與鄭男、邱男、黃男等人，先在竹南鎮市區1家便利商店，買了多個口罩，除臉上戴著、也把口罩掛在機車車牌上遮掩。鄭男載著黃姓少女，邱男載黃男，4人騎2輛機車，前往竹南科學園區、廣源工業區周邊尋找落單的女性外籍移工下手。

4人先對1名被害人下手，但因這名被害人身上沒財物並趁隙逃跑，沒搶成；4人接著於凌晨1點40分在竹南鎮友義路1家便利超商附近，發現1名菲律賓籍女性移工，黃男拿出玩具槍指向菲籍女子，喊「MONEY、MONEY」，要求對方交出財物，菲女答「沒有錢」；此時，邱男見菲女脖子上掛有1條項鍊，手指對方並比畫自己的脖子，示意對方交出；菲女見邱男人多勢眾，且夜半求助無門，遂交出項鍊。

菲女被搶後，至鄰近的竹南警分局大同派出所報案；警方調閱相關路口監視器畫面，也派警網巡察，不到1個小時，在轄區1間機車行將機車拋錨、求助維修的鄭男、黃姓少女查獲。警方表示，4人到案後，詢問為何犯案？4人供稱「只為好玩！」