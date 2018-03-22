18年緝獲45艘越界中國船 百噸級巡防艇退休

2018-03-22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕造價1億2千餘萬元的海巡署PP-10018巡防艇，服役18年來緝獲45艘越界捕魚的中國漁船，前年還救起出勤墜海的空勤總隊機工長及局內特勤人員，功績卓著，這艘當年最新型的百噸級鐵殼船，最大航行速度達30節，續航力800浬，因服務年限已滿，21日正式被塗去舷號，功成身退。

塗銷舷號 將公開拍賣

海巡署指出，基隆北方三島海域是我國重要漁場，也是中國漁船常集結越界非法捕魚的地點，中國漁民多以大型滾輪式拖網捕魚，嚴重破壞海洋生態、漁業資源及我國漁民作業權益，我國當年才添購百噸級PP-10018巡防艇做為巡防主力，憑著鋼質船身、操縱與適航性，打擊越界中國漁船。

PP-10018艇服役至今已18個年頭，共抓回45艘違規中國漁船，合計裁罰760萬元，包括2002年執行任務時，查獲市值5千多萬元的走私香菸，及2003年間一舉揪出42名偷渡犯。

前年3月11日，海洋巡防總局特勤隊蔡、施姓隊員及空勤總隊直升機林姓正駕駛、朱姓副駕駛與許姓機工長等5人，駕駛空偵機前往德翔台北輪擱淺處，準備吊掛6名勘查人員離開貨輪時，直升機不幸墜海事件，當時PP-10018艇在惡劣海象中救起機工長及施姓特勤隊員。

海洋巡防總局昨派代表收回艇長繳還的艇鑰，即刻進行降旗儀式，並卸下全艦艦飾，再以白色油漆塗銷艇身上舷號，完成除役典禮，PP-10018未來將會公開拍賣。