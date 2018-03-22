想念亡夫 在他兩週年忌日輕生

2018-03-22

〔記者王冠仁／台北報導〕住台北市的林姓婦人，丈夫2年前因病過世，林婦疑過度思念亡夫，竟在本月9日亡夫2週年忌日，於家中上吊身亡。林婦遺書寫著「沒有丈夫的相伴，我無法活下去」，家人沒料到會發生憾事，難過不已。

警方調查，57歲林姓婦人與謝姓丈夫結婚數十年，夫妻感情融洽，育有一子，兒子已結婚，林婦除了和先生、兒、媳，還與母親、姊姊、弟弟同住，一家7口溫馨和睦，羨煞不少左鄰右舍。

不過，謝男2年前的3月9日因病逝世，林婦悲痛欲絕，走不出喪夫之痛，不僅茶不思飯不想，還經常坐在屋內角落不發一語；儘管家人花時間陪伴、開導，林婦仍經常面露哀傷神色。

本月9日下午3點多，林婦的弟弟返家找不到她，打電話、在屋內叫喚都沒回應。在屋內四處查看，赫然發現姊姊在屋內陽台上吊身亡。

警方到場，在林婦房內找到遺書，林婦在遺書中向母親跪別致歉，還說自己沒有丈夫相伴「我無法活下去」。警方說，林婦家人知道她很思念亡夫，卻沒料到會發生憾事，家人擔心老母親無法承受噩耗，至今不敢讓她知道。

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