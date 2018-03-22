闖紅燈拒檢 機車男撞警還揮拳

2018-03-22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕身高約190公分的29歲林姓壯男，昨天下午2點多在嘉義市騎機車闖紅燈，拒警攔查還騎車衝撞，涉嫌下車痛毆2名警員，導致警員背部、手背明顯擦傷，2警與他當街扭打5分多鐘，最後持警棍以擒拿術，將林男壓制後帶回派出所偵辦。

林母獲報趕到派出所，竟以駁斥口吻說她的兒子「沒有毆警，只有衝撞」，並跟警方聲稱「兒子患有精神疾病」，警方聯絡救護車，將林男送醫治療，林男額頭輕微擦傷，簡單包紮後於傍晚出院，接受偵訊後全案依傷害、妨害公務等罪嫌送辦。

母駁毆警 稱兒子精障

嘉義市北鎮派出所25歲警員林奇宏、26歲警員呂佳鋒昨天下午開車巡邏時，見林男騎機車在世賢路與保安一路口闖紅燈，到世賢路與自由路口則停等紅燈，林、呂此時下車上前，請林男將機車熄火、停靠路邊及出示證件，不料林男突然催油門往前衝，林奇宏被撞倒後剛起身，又見林男揮拳襲來，趕緊閃避，呂佳鋒欲制止林男，3人當街扭打開來，上演全武行，線上警力獲報後派出4名員警趕抵支援，林男才束手就擒。

記者詢問林男「為什麼要毆打警察？」他回答「反正你們都認為我瘋了，說什麼都沒人相信」。

林男毆警影片PO上臉書社群後被網友轉傳，網友嘆說「台灣警察好可憐，攻擊警察都是事實了，配著槍卻不敢用」，網友Wu Juichu則認為「警察尊嚴蕩然無存，刁民真的要重罰啊」。