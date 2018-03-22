王令麟要出境 高院2度發回更裁

2018-03-22

〔記者楊國文／台北報導〕涉入獄政弊案被限制出境的前東森集團總裁王令麟，日前以參訪名義向台北地院聲請暫時解除限制出境，獲北院裁准解禁9天，檢方不服，兩度以王有逃亡之虞提抗告，高等法院昨二度撤銷北院裁定並發回更裁。

據悉，王令麟以受邀赴越南考察評估總規模160億美元的永安商港開發案為由，聲請自3月24日起暫時解除限制出境9天，北院日前裁准暫時解禁9天，但王須加保1億元並由律師陪同出國，事後檢方提抗告，高院認為王有逃亡之虞，撤銷發回更裁。

北院重裁仍維持原裁定，北檢二度提起抗告，直指王令麟沒有出國急迫性與必要性，若同意出境，以其資力及事業版圖，有逃匿海外以遙控方式經營在台事業的可能，盼法院仍予限制出境，高院昨據此再度撤銷北院裁定並發回更裁。

高院指出，北院並未說明為何讓律師陪同一起出國，就能確保王令麟會準時回國，此外王既非東森公司法定負責人，也非唯一受邀人，是否非由王出訪考察不可，也有疑慮，北院裁准讓王出境尚不妥適，應予撤銷。

王因掏空力霸、東森等案被判刑6年3月定讞，2015年11月假釋出獄，但另涉「嘉食化」內線交易案仍在高院更審中。2年多來，王令麟曾8度以參加國外重要會議等理由，向北院聲請暫時解除限制出境，但都被打回票，此次第9度聲請才獲北院裁准。