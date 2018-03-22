拆921最後危樓 工人驚見斷頭白骨

2018-03-22

〔記者林國賢／雲林報導〕921大地震後淪為廢墟並荒廢18年，成為921最後危樓的雲林縣斗六市祥瑞大樓，在完成產權轉移後上月進行拆除作業，不料工人前天站在鷹架上，從3樓窗口望去，發現屋內有一具頭身分離遺骸，嚇出一身冷汗報警；警方初步調查，遺骸疑死亡10年，已採骨髓送驗，清查比對失蹤人口，釐清身分與死因。

警研判遺骸死亡10年 男性

祥瑞大樓為前後2棟集合式住宅，921地震前棟傾斜拆除，後棟判定非危樓保留，但2棟大樓共用維生系統，未拆除的後棟因無法住人荒廢18年，雲林縣政府去年將該處土地地目變更為機關用地，預定拆除大樓改建為斗六警分局及縣府第二辦公室，並於今年2月動工拆除。

前天下午工人沿大樓外牆搭設鷹架，1名工人在南側3樓從窗戶望向屋內，赫見屋內有具變成白骨的遺骸，嚇得起雞皮疙瘩，趕緊通報警方。

斗六警分局副分局長李仁表示，根據協助處理遺骸的葬儀社研判，遺骸應屬男性，由於發現遺骸的房間反鎖，旁邊還有一條繩子，不排除是自殺；另遺骸旁有包包、發票、報紙等物，發票與報紙日期是2008年，研判死亡時間已10年，已採集骨髓送驗，將比對失蹤人口清冊，清查遺骸身分。

雲林縣議員王又民獲知，痛批縣府點交草率，要求縣府先停工全面清查整棟大樓。

雲林縣警察局鑑識人員及後勤科昨午會同承包拆除工程廠商，逐樓會勘清查，遇有門反鎖就強力破壞進入查看，至傍晚完成清查，並無異狀。