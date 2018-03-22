爆乳妹重出江湖 偽娘獵男再乾洗

2018-03-22

〔記者許國楨／台中報導〕男扮女裝慣竊張威欽身揹10條通緝，常以低胸短裙的爆乳妹裝扮與網友碰面後，竊取信用卡等財物盜刷，本月19日他在北部色誘1名男子洗劫財物，搭高鐵到台中的百貨公司盜刷，櫃姐發覺有異報警，橫行全台的偽娘終於落網。

上百貨公司盜刷化妝品 露餡被捕

警方調查，31歲張男平時靠注射女性荷爾蒙讓胸部維持豐滿，因下體並未摘除，還維持男性性徵，對外宣稱已變性從事第三性公關，10多年前接連犯下網路愛情詐騙，2次入監服刑仍不思悔改，近來又接連男扮女裝，以慣用手法在車站或網路交友平台獵尋目標，假借各種名義在餐廳及旅館見面，趁被害人不注意時將包包財物搜刮一空。

張嫌得手金融卡、信用卡後，隨即到高級精品店及手機店購買高價皮包、飾品、電子產品，再去二手商店換現金，犯案地點遍及全台，被台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄等6縣市發布詐欺、竊盜、偽造文書、侵占通緝，身揹「10條通」。

張嫌本月19日在台北搭訕陸男色誘到旅館，趁對方洗澡，竊取1只勞力士名錶、5兩金項鍊及皮包，總計約50萬元財物，立即搭乘高鐵南下台中，當晚至大遠百台中店某化妝品專櫃準備盜刷信用卡，櫃姐發現有異暗中報案。

警方趕抵，發現張嫌拎著盜刷購買的名牌包在百貨公司閒晃，攔查時，張嫌一度謊報身分證字號拒不配合，經確認是橫行全台的慣竊，當場逮人，查出張嫌上週五入住花蓮一家背包客棧，趁鄰床男子淋浴，竊取2台筆電、手機、皮夾，得手近10萬元。

警方還在張嫌隨身背包查扣30多萬元贓款、名錶、項鍊等贓證物，訊後依詐欺、竊盜等罪嫌送辦並將他解送歸案，呼籲被害人出面指認。