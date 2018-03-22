女明星是線索…她苦尋無緣的生父

2018-03-22

長大才知非爸爸親生

〔記者王捷／台南報導〕蔡女34年前遭許姓丈夫家暴後離家，與念大學的工廠小開黃怡仁婚外情並懷孕，黃男當兵前夕允諾，會給她美滿家庭，並以朱海玲寫真集當定情物，但蔡母擔心女兒再婚觀感不好，偷偷退回黃男從軍中寄來的情書，蔡女以為對方是騙子，傷心回到夫家並生下小怡（化名），直到4年前蔡母臨終說出實情，蔡女崩潰痛哭，現年30多歲的小怡日前拿著父母定情物向戶政事務所求助，小怡說，她對生父沒有任何要求，只希望能相認。

憑34年前定情物尋父

蔡女30多年前嫁到許家，丈夫許男酒後常對她家暴，蔡女趁許男入伍時離家，到新北市樹林一間工廠打工，認識當時工廠小開黃怡仁，黃還在念大學，雖知蔡女已是人妻，仍對她展開追求，2人交往2年期間，黃男不介意蔡女有一段婚姻，只要她離婚，願娶為妻。

黃男接到兵單入伍，蔡女發現懷孕，曾寫信到軍營給黃男，卻始終沒得到回信，也曾心急挺著大肚子到軍營找人，依然得不到結果，這時蔡母要女兒別傻了，指黃男是含著金湯匙出身，怎麼會看上女工。

生父是小開 她說無所求

最後蔡女含淚回到許家，並生下小怡，許家上下不曉得小怡身世，許家爺爺、奶奶把她當成孫子養大，這段麻雀可能變鳳凰的愛情故事，也被蔡女選擇淡忘，對愛人的唯一紀念，剩下當時黃男當兵前，送給蔡女當定情物的朱海玲寫真集，因為黃男曾說，蔡女長得像他夢中情人朱海玲（八十年代初清純派廣告美女）。

外婆過世前說出真相

直到4年前蔡母過世前，在病床告訴蔡女：「當時黃男幾乎天天寫信給妳，得知妳懷孕，還寄奶粉跟尿布，求妳等他退伍，但她擔心這段婚外情傳出去不好聽，將黃男所有信件退回，還對妳潑了冷水。」蔡女聽了崩潰痛哭。

小怡曾想用臉書找人，但不知道從何找起，也曾向戶政事務所求助，不過，因為個資法保護，戶政事務所不能透露任何訊息；曾有律師向她建議，可打否定親子關係訴訟，藉此找到生父，但又擔心事件攤在陽光下，將她視為自家人的許家會很傷心，她與生父的連結，只剩下那本朱海玲寫真集。小怡說，這輩子如能找到生父，沒有任何要求，只希望能夠相認。