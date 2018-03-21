情侶吵架 女扛電視砸下8樓

2018-03-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕恐怖鄰居要殺人嗎？住在台中市南區一處公寓社區內的情侶黃姓男子與何姓女子，昨天上午吵架時，醉酒又強悍的何女，不但猛摑黃男耳光，還情緒失控把電視螢幕從8樓住處窗戶砸下來，住戶氣得報警，質疑何女「要殺人吧！」何女向警方宣稱，要把螢幕丟到花圃，但卻落在社區中庭，並無傷人犯意，再加上無人提出告訴，警方僅勸阻雙方不要再爭吵，並未依公共危險等罪名處置。

落到社區中庭 住戶罵「要殺人吧！」

一名網友於臉書社團貼出摔電視螢幕的畫面，並質疑「吵架有必要這樣嗎？從高樓砸電視下來真的很可惡，這個時間點，大家都要去上班上課，出入的人那麼多，根本是要殺人吧！」「心情不好可以互打，怎麼可以傷害無辜的鄰居，太過分！」網友也回應說，這種罔顧他人安危的人，應該給予制裁。

中市警三分局健康派出所接獲報案馳抵，發現情侶爭執主因，是黃男（28歲）不滿女友何女（31歲）一大早就喝酒喝得醉醺醺，兩人起了嚴重的衝突，強悍的何女情緒失控，不但猛甩何男耳光，還把電視螢幕從8樓住處的窗戶丟出，掉落到社區大樓的中庭內，當時正逢住戶上班上課的熙攘時刻，幸好無人受傷，警方見兩人住處一片狼藉，趕緊勸雙方冷靜。

何女自知摔電視螢幕的脫序行為太誇張，可能誤傷無辜者，她向警方宣稱，想把電視螢幕摔到花圃洩憤，沒有傷人之意，但卻落在中庭，警方認為她沒有傷人犯意，又無人提告，並未依公共危險等罪嫌處置，該社區則有住戶認為，這種恐怖的住戶，最好能搬離，避免危害其他居民。