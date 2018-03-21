神明降旨 神轎衝廢棄教堂收妖

2018-03-21

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市湖內區海山宮角頭廟七府千歲，18日在海埔地區舉行廟會瘟境活動，神轎經過基督教海埔長老教會舊教堂時，神明發現「堂內有不乾淨的東西」，「降旨」破門而入，並當場燃放鞭炮「收妖」。

多年鄰居 各拜其神

海山宮與海埔教會原來是老鄰居，宣教至今均已有百年歷史，海山宮奉祀觀世音菩薩、代天巡狩七府王爺，湖內海山、海埔、劉家等里信眾各拜其神，從未發生過不快糾紛。

海埔教會後來在附近另興建新教堂，有60多年歷史的舊禮拜堂，在2003年6月底最後一次做禮拜後即閒置，暫以木板封存。

據廟方人員表示，當天下午3時許，太子爺和虎爺神轎經過海埔教會舊禮拜堂時，赫然發現「堂內很不乾淨」，可能是教堂經常舉行追思禮拜，「有一些鬼魂不願離去」，神轎因此破門而入，在教堂內燃放鞭炮，展開「收妖」。

據參與瘟境的人員表示，因為太子爺和虎爺的坐轎追趕不上鬼魂，最後由七府千歲壓陣，才大功告成，全程約半個鐘頭。

海埔教會報警備案

有網友將過程放在「湖內人大小事」臉書社團直播，海埔教會人員才驚覺舊教堂遭人「侵門踏戶」，趕緊報警備案。

海山宮︰會賠償損失

海山宮和海埔教會人員昨前往湖內區公所進行協調，廟方代表澄清，神明當天突然指示要進去「淨一淨」，才會破門而入，純粹是誤會一場，將會賠償相關損失，海埔教會則不願對外表示意見。