女大生徵男室友 條件至少要13cm

2018-03-21

〔記者王駿杰／新竹報導〕這樣的室友條件您接受嗎！？臉書「靠北清大」近日出現匿名貼文，1名自稱唸大一的女網友受不了室友的衛生習慣，決定搬出另外租房，她開出「每月補貼2千元、不排斥超友誼關係」的條件，徵求男室友，前提是「那話兒」必須超過13公分，讓百名男網友躍躍欲試，但也有網友不買帳，發文酸她。

警︰難確認是大學生

警方指出，目前無法斷定PO文者是否確為大學生，若內容屬實，室友關係你情我願，即使出現類似包養、補貼費用的情況，應不至於觸法。不過警方也認為，也有可能是網友惡作劇或另類「約炮文」，或有可能是性交易業者在動歪腦筋，藉由PO文吸引有意者私下援交，此部分須調查釐清。

你情我願 內容不觸法

本月19日下午，網友PO文「小妹大一，158/43/C長相偏可愛型」、「已經受不了室友的生活跟衛生習慣，決定搬出來住」、「可每個月給2千月租補貼」、「不排斥超友誼關係」，但對男室友有條件限制，包括「身高比我高」、「有汽車佳，沒有的話也要機車」、「13cm以上」、「房間樓層不要太高」、「打遊戲不要太吵」，一天內累積四百多條留言。

近百名網友留言報名

PO文引發網友熱議，正反意見兩極，近百名網友紛紛留言報名或TAG（標記）周邊友人，還有人為了競逐這個室友名額，當仁不讓地留言「身高180有汽車不只一台隨你開，躺著有30公分，打GAME很優雅，今年大四，但可以為了妳延畢」。

也有網友酸說「當妳室友沒要發展超友誼關係，難道也要脫褲子驗分身」、「這文怪怪的」，甚至有網友看見PO文氣爆，直接留言給親戚的小孩「大二給我轉回來台北讀…」。