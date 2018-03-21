偷渡犯來台 中國扮演轉運站

2018-03-21

觀光名義赴中 再到公海等接應

〔記者洪定宏、陳賢義／綜合報導〕不只毒品，中國也是偷渡犯來台的轉運站！

越南偷渡犯在人蛇集團安排下，以觀光名義到中國，再從福建沿海搭舢舨到公海，由台灣漁船接應，企圖從台東搶灘上岸，海巡署先攔截金春財漁船上的16人，再於岸邊逮捕13人（含1名中國人），另2名越南人疑似溺斃，昨將29名偷渡犯、14名人蛇成員及船員，依違反入出國及移民法送辦。

金春財漁船 共29偷渡犯被逮

19日清晨，台東縣塔瓦溪出海口有越南偷渡犯搶灘，其中1男1女偷渡犯溺斃，另3名偷渡犯及2名台籍男子落網，同時在台東外海，海巡署先攔截金春財漁船上的16名偷渡犯，警方與海巡人員當晚再擴大追查，又在附近逮捕10名偷渡犯，包括9名越南籍、1名中國籍。

高雄海巡隊強調，金春財漁船王姓船長昨在偵訊過程中仍堅稱溺斃的2名越南偷渡犯不是他載運的，但他也未指稱有同夥船隻；偷渡犯則表示：「同船有很多人，但不知有多少人。」

高雄海巡隊強調，這次被查獲的越南偷渡犯，大都曾因逾期居留或逃逸被遣返，無法再到台灣工作，因此改用偷渡方式，首先以觀光名義到中國，然後在福建沿海搭舢舨到公海，由台灣漁船接應，企圖搶灘入境。

高雄海巡隊強調，類似偷渡手法近來屢見不鮮，該隊去年4月就在桃園外海查獲19人，今年1月在屏東外海查獲18人，都是越南勞工。因台灣環境相對友善，薪資也不差，他們才會貸款偷渡，希望再到台灣工作；男性以勞力為主，女性則從事看護、清潔工或卡拉OK小吃部服務生等。