大學公務車撞死送報翁 衝下人行階梯

2018-03-21

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕南華大學1輛公務廂型車前天上午疑暴衝撞到騎機車的送報張姓老翁，再如溜滑梯般沿著人行階梯衝至下方停車場，老翁的機車被撞得稀爛，人被車子推擠下階梯，當場身亡；人行階梯寬2.2公尺，車子有如表演特技般一路穿越，情況離奇，警方調查中。

老翁送報50載 工作當健身

張翁的女兒泣訴，父親從事送報工作逾50年，認為將報紙送至客戶手上是件神聖的事，但因年紀已大，她和弟弟雖一再勸說退休，但父親自認送報也是健身方式之一，不料卻在工作時慘死，家人無法接受此事，希望檢警查明真相。

警方調查，肇事的趙姓女駕駛（60歲）為南華大學員工，前天上午8時許，駕駛公務廂型車至校門口載運郵件，返回行政大樓停車卸貨時，疑暴衝撞到騎機車經過的張姓老翁（77歲），在強力的衝擊下，送報機車幾乎全毀，車子繼續往前衝落階梯到下方停車場，直到撞上轎車才停住，張翁因遭強力撞擊推擠在階梯中段處，趙女嚇得呆坐在駕駛座。

肇事車穿過階梯 竟無刮痕

南華大學主任秘書葉月嬌表示，校方的郵件都由門口收件，再由趙女負責載運分送，趙已工作20多年，事發前趙女採倒車方式方便卸貨，因第1次停靠位置不佳，準備導正時，疑因暴衝撞到張翁，釀成憾事。

事故現場的人行階梯寬度僅2.2公尺，車子竟能從狹小空間穿過，且連過30個階梯，車身幾無刮痕，過程離奇讓承辦員警也直呼不可思議。

肇事女駕駛腰椎骨折

嘉縣消防局大美分隊長樊光華表示，前天上午8時39分獲報南華大學有2名傷患待援，趕到現場時，張翁倒在人行階梯，頭顱破裂明顯死亡，但一時找不到另名傷者，經現場人員指引，才在停車場1輛廂型車找到趙女，趙女腰椎骨折，送醫手術後休養中。趙女供稱，當時準備停車卸貨，車輛卻突然往前衝。經查，該車1996年出廠，是否暴衝肇禍？警方調查中。