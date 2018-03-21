無性專區保障／警︰嫖客劫掠重辦 受害苦情女輕處

2018-03-21

〔記者黃敦硯、劉慶侯、吳仁捷、吳昇儒、黃欣柏／綜合報導〕我國雖已有性專區法源，但至今無任何一個縣市政府成立專區，致使性工作者只能在檯面下違法經營，即使被惡劣男客白嫖、搶劫也不敢聲張。對此，警方昨表示，查獲性交易時，可依個案情節審酌是否減輕或免除處罰，而即使性交易本身違法，男客藉此白嫖、搶劫仍違反「刑法」相關規定，若獲報絕對會從嚴優先究辦，絕不寬貸。

貧弱女子可輕處免罰

警政署昨指出，警方查獲違法從事性交易的兩造後，可參酌「社會秩序維護法」第28條「量罰時應審酌之一般情狀」及第29條「情節可憫恕之減免」等相關規定，由查獲單位依個案情節審酌如何裁處，若違法行為真的「情節可憫恕」，就得減輕或免除其處罰。對於貧弱流鶯，警政署也會視意願轉介相關單位，提供就業輔導或社會福利救助，協助她們不必再以性交易做為謀生手段。

新北市警局行政科長賴來登昨也說，警方若接獲強盜或性侵害等重大刑案通報，會立即就被害人供述全力查緝犯嫌，就算被害人與犯嫌間疑有從事性交易，也要等犯嫌到案釐清後才能確定，警方將以追查涉案犯嫌為優先目標。

至於警方能不能酌情寬待危害輕微、貧苦無依的流鶯？台北市、新北市警局都表示，性交易違反法律規定，警方勢必要依法處理，但如個案確有特殊情形，就會依社維法規定減免其處罰。

目前性工作者因不敢聲張，常遭惡劣男客欺凌，輕者包括財物被竊、被迫砍價等，更甚者則可能慘遭白嫖或性侵，甚至被對方持械搶劫。律師楊思勤昨強調，白嫖行為等同白吃白喝，將觸犯詐欺罪，行竊財物則觸犯竊盜罪，均可處5年以下有期徒刑、拘役或罰金，但若男客是以報警來威脅性工作者，此部分屬個人權益，尚難構成恐嚇罪嫌。

強盜、性侵 觸犯重罪

此外，雙方約好性交易後若女方反悔，嫖客卻堅持性交，將觸犯強制性交罪，可處3年以上、10年以下有期徒刑；據了解，這類案件嫌犯常攜凶器，若持械勒索財物，則觸犯加重強盜罪，可處7年以上有期徒刑。