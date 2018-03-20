港男趁安檢偷手機 警追上飛機逮人

2018-03-20

〔記者張軒哲、洪臣宏／綜合報導〕賊星該敗！香港籍潘姓男子到台灣自由行，18日由台中機場機搭返港時，竟在安檢通關時順手取走置物盒內1支手機，警方趕在班機起飛前，將潘男帶下飛機送辦。

航警局台中分駐所19日指出，鄭姓台商報案協尋遺失手機，由於18日下午1時至2時有香港快運UO183飛香港與長榮航空BR819飛澳門2班班機，乘客已陸續登機，透過監視器研判26歲潘男嫌疑最大，但潘男已登機，遂將潘男身形與衣著特徵傳給各關卡執勤員警，於2時25分趕在香港快運UO183起飛前上機逮人。

在香港擔任工人的潘男供稱，13日與7名國中同學飛抵台中，再南下墾丁遊玩，回程在機場安檢通關時，發現置物盒留有1支手機，一時起了貪念，以為馬上就要搭機返港，神不知鬼不覺。

航警局指出，礙於管轄權，若艙門關上就難以追回手機，但機場安檢通關皆有監視器錄下過程，畫面相當清晰，不到1小時就讓鄭姓旅客的手機失而復得。

女竊免稅店太陽眼鏡 入境人贓俱獲

另，高雄國際機場昇恆昌免稅店16日遺失價值22250元的2副Gucci太陽眼鏡，台灣籍27歲蕭姓女竊嫌18日從香港返國，人贓俱獲，隨身還多了一只行李箱，竟是在香港機場順手牽羊而來。航警局高雄分局表示，蕭、潘2嫌涉及刑法第321條加重竊盜罪，已移送偵辦。