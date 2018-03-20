戴電子腳鐐仍性侵 騙女回家 被咬舌才罷手

2018-03-20

〔記者張文川／台北報導〕台中市汽車銷售員周德權，曾犯下性侵案入獄，假釋後戴電子腳鐐被監控，竟仍藏不住色心，相中一名飲料店女店員，在她機車安裝GPS，定位追蹤行蹤，製造巧遇展開追求，相熟後邀她回家，要她「幫我生小孩」，遭拒即露出惡狼真面目欲硬上，被害人不從遭毆打，但仍極力抗拒，狠狠咬破他舌頭，周男才痛得作罷；最高法院昨依強制性交未遂罪，將周男判刑3年定讞。

周男曾經持槍恫嚇女友強迫嘿咻，被判刑9年6月定讞入獄，2016年9月假釋，在弟弟開的車仲公司賣車，假釋期間配戴電子腳鐐，夜間不得離開住處一定範圍；去年4月他「煞到」住家附近飲料店的女店員小芬（化名），起意追求，竟在小芬的機車避震器上偷裝GPS定位器，掌握她的住處與通勤慣性。

去年4月21日晚間7時許，周男約小芬出來談心，開車載她到自家，告白求歡但被拒絕，小芬起身想走，周男竟發狠說：「要走可以，但妳要幫我生個小孩！」惱怒霸王硬上弓，小芬極力反抗，卻被打得鼻青臉腫，周男將小芬從床上摔在地上，又扯著頭髮拉回床上強行「喇舌」，小芬情急用力咬他的舌頭，周男痛得收手，讓她離開。

小芬脫困後，找朋友陪同驗傷，尚未決定報案，但沒想到隔月3日，她騎機車在停等紅燈時，周男突然騎機車停在她旁邊，拿出潤餅請她吃，她被嚇到，拒絕收下，起疑怎麼常遇到周男，至機車行檢查才發現車子被動手腳，忍無可忍報警。