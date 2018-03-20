繳不出3700元房租被碎唸 狠男誘殺房東

2018-03-20

〔記者吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕只是為了3700元的房租，21歲房客竟狠心誘殺62歲房東，還棄屍荒郊野外。

在台南市新化區租屋的陳姓男子，因這個月的租金仍未繳清，屢遭余姓屋主催討，心生不滿，前天下午以到關廟上班的工廠拿錢為由，誘騙房東到郊外果園，持預藏的一字起子殺害並棄屍，警方根據監視器畫面鎖定，昨晨逮人； 陳嫌落網後坦承犯案，台南地院裁定收押。

警方調查，陳嫌在關廟區的1間工廠上班，向余姓房東租屋還不滿2個月。陳的房租是3200元，加上水電500元。 陳供稱，已將租金拿給房東了，但房東還是一直碎唸，「少年郎要守規矩，認真工作才對」，陳心生不滿，誘騙余到後方找老闆，趁機殺害。

起子插頸致死 棄屍野外

警方表示，陳帶著余步行到工廠後方120公尺遠的芒果園，拿出疑似從工廠帶走的一字起子，死者大喊「你要殺我嗎」，企圖逃離，嫌犯追趕，從背部猛刺，最後自右頸橫插，為致命傷。

若無其事再返回租處休息

行凶後，陳將倒臥果園內的余，拖行穿越約3米寬的產業道路，棄屍路旁長滿雜草的邊坡坑洞內，再若無其事地回到租屋處休息，相當冷血。

余姓房東到了晚上仍未返家，家屬著急，到租屋處發現屋內監視器插頭被拔掉，但有看到余最後是搭著陳的座車一起出門，認為他涉嫌重大，立刻報警。陳到案後坦承犯案，並前往棄屍現場，初步相驗，死者背、頸的傷口超過10處，顯見嫌犯下手之狠。