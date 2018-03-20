新婚不到3個月 大舅子糾眾毆打 妹婿喘不過氣暴斃

2018-03-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉發生家庭悲劇，妹婿疑遭大舅子糾眾打死。31歲吳女與楊男結婚不到3個月，前天下午，楊男與老婆的哥哥在娘家起口角，哥哥的朋友到家裡助陣，打成一團，楊傷重不治，警方昨將涉案的吳男等3人拘提到案，依傷害致死罪嫌送辦。

被懷疑找岳家借錢 雙方口角

警方調查，31歲吳女與54歲楊男因為玩線上遊戲認識，去年12月23日結婚，新婚不到3個月，楊是新北瑞芳人，平常在台南成衣廠工作，週日下午跟賴姓、高姓友人回礁溪老婆娘家找老婆，準備一起出遊。

吳女紅著眼眶說，原本在客廳聊天，後來她到廚房準備吃的，哥哥進來問她「楊男是不是要來借錢？」她回答「不是」，後來老公也進廚房，對哥哥說「有事直接找我」，哥哥回「兄妹講話不行嗎？」2人一言不合就吵起來，並在廚房發生拉扯。

死者的高姓友人說，眾人趕到廚房勸架，把2人拉開，勸說到客廳跟丈母娘喝咖啡，結果2人又起口角，沒多久，吳女哥哥的2個朋友陳男和游男到家裡，幾個人在門口扭打成一團，打到大馬路上。

吳女說，有人報警後，哥哥2個朋友匆忙離開，可是老公一直說「胸口很痛，喘不過氣」，沒有吐血與流血，可是送醫沒多久就過世了。

「死不瞑目」 兄姊質疑死因

檢察官偕同法醫昨到員山福園相驗，楊男的哥哥從瑞芳趕來，他說，弟弟簡直是「被活活打死」，看到屍體倒在醫院，聽朋友說，被人用腳踹又揍又打，弟弟長得又矮又瘦，走路又跛腳，怎麼有辦法抵擋？楊男的姊姊和妹妹也哭倒在地，姊姊不斷哭喊「弟弟死不瞑目，眼睛都闔不起來，好好一個人怎麼突然就死了。」

涉案的吳男和2名友人被警方拘提到案，吳否認毆打妹婿，他稱妹婿之前向他媽媽借了20萬元都沒還，當時只有拉扯，沒有打妹婿。檢警初步相驗，死者外觀沒有明顯外傷，僅有一些打架的擦傷，死因還需解剖確認。