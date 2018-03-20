濃煙密佈沒在怕 勇嬤衝火場救全家

2018-03-20

叫醒熟睡的孫子與媳婦

〔記者簡惠茹、張議晨／宜蘭報導〕60歲李姓婦人位於宜蘭縣頭城鎮的住家昨早發生火警，火場濃煙密佈，在屋外的李婦不顧危險衝進3樓火場，叫醒熟睡中孫子與媳婦，不過已無法下樓逃生，李婦一家5口受困3樓陽台，情況危及；所幸消防人員及時控制火勢，將5人平安救出，僅祖孫2人受輕微嗆傷送醫治療。

5人困陽台 消防員及時救出

警方調查，李姓婦人昨早7點多在門外打掃，沒多久旁邊鄰居大叫「妳家怎麼冒煙了！」李婦一聽轉頭察看，顧不得1樓廚房已冒出火光，趕緊衝進3樓叫醒熟睡中的19歲外孫、28歲蘇姓媳婦和2名3歲、4歲年幼孫女，一家5口在濃煙中倉皇跑到3樓陽台呼救待援。消防人員到場後撲滅火勢，進入火場將5人救出，所幸僅李婦及19歲外孫輕微嗆傷。

蘇女表示，當時公公與老公都出門工作，還好婆婆不顧危險衝進火場叫他們起床，起來後打開房門，家裡已冒濃煙，無法下樓，只能往3樓陽台跑，大家聽從消防局指示，把陽台後方窗戶和門全關起來，在陽台待援。

附近鄰居熱心提水滅火，鄰居說，受困的人一度想從陽台跳下來，他們趕快勸阻「不要跳」，消防車已經來了，還好沒有跳，否則後果不堪設想；消防局勘驗火場後，初步研判疑炊事不慎，排油煙管油垢太多引起火警。