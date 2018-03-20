自創文字罵人「妓女」 判拘30天

2018-03-20

不滿圖書館館長 當面譙「妓女」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣王姓女子不滿圖書館新措施，當著女館長的面罵「館長係妓女」，還在圖書館廁所寫上自創文字「￼￼館長」，館長狀告法院，王女自認寫的文字沒有污辱對方，還掰稱「自己中邪」，不知道有罵「館長係妓女」，但彰化地院法官認為，王女書寫的字雖加草部或水部，但仍與妓女字型相近，可見是要表達「妓女館長」，屬穢語甚明，依公然污辱、毀損等罪，處王女拘役30日，得易科罰金。

在廁所牆上題自創文字 影射館長為妓女

判決書指出，王女經常到鄉立圖書館閱讀，因對館長新的措施極度不滿，去年8月間看到女館長走過來，便以「館長係妓女」辱罵對方，接著又拿著奇異筆到廁所外牆、男廁門板、圖書桌墊上寫「￼￼館長」。館長要求道歉，否則報警，王女非但沒道歉，還說「要報警就去啊！」

王女在法庭供稱，當時看到館長向她走來，以1隻手指比1，嘴巴似乎在講甚麼，讓她很生氣，因不想看見館長，所以氣到耳鳴，對方罵她什麼都聽不到。

法官問王女為什麼要罵人家，王女矢口否認有公然污辱，還說，當時自己「瘋了」像中邪，有一個聲音「叫妳寫就寫，妳如果停下來會更慘」、「叫妳寫就寫不可以抵抗，妳抵抗會更慘」，看到館長向她走來時有4隻手，讓她嚇到胡言亂語，不記得自己有以紅筆亂寫。

承審法官表示，王女先以「妓女館長」辱罵對方，接著又上樓寫「￼￼館長」，「妓女」與「￼￼」字型相近，顯然王女就是想用「￼￼」表達「妓女」，用妓女辱罵館長之意明確，又王女辯稱被館長嚇到「中邪」，但她在警局作筆錄時，並未提及被嚇到，也沒有提到耳邊有聲音，前後說法不一，辯詞不值得採信。

法官說，王女不滿館長的措施，不思以理性方式解決，恣意以穢語辱罵、毀損物品，衡量其無業、家庭狀況，因此判刑。