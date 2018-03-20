傳「金春財」是累犯 曾吊照又運偷渡犯

2018-03-20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨晨驚傳有偷渡犯搶灘卻因翻船不幸死亡案件，經查，涉有重嫌的「金春財」漁船已數度被人蛇利用當作偷渡犯的載運工具。

設籍東港的「金」船為CT3噸級，本月10日從東港出發，不過船上真正捕撈用具和相同噸數的漁船相比卻顯得非常稀少，船上輜重反而以大量清水及糧食為主，疑就是要載運大批外客，據悉，該船出海漁撈只是「掩飾」，當航行到岸際雷達範圍外，與不明船隻碰頭交收越南人士並載送偷渡才是「主力」。

該船近年已至少3度因偷渡他國人士被查緝在案，加上變造艙體等疑似違規案件層出不窮，日前就因走私人蛇被抓引起軒然大波，沒想到竟罰不怕，持續載送偷渡犯，不過該船因為「太有名」，日前被海巡署人員盯上加強登檢，但該船東竟因此投訴媒體指海巡署「擾民」。

綜合漁界人士說法，金春財並非原名，舊船「X同發」原為一般捕撈漁船，不過易主後由1名蔡姓船東收購並改為現名，該蔡姓船東和漁界互動並不深，且一般漁民根本難以釐清船東是否知情船長出海後作為，不過該船屢屢出事，大家仍是敬而遠之。

據悉，各種案件常與「金」船牽扯，不過「金」船因去年中的走私人口案件，遭吊扣漁業執照一個月，復照後又於昨天死灰復燃從事走私行業，但也因為該船前科層出不窮，只要出海就是海巡及情治單位焦點，這次逮獲就是因通報在先而截獲犯行。