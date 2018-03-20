柯P擬設性專區? 部屬踩煞車

2018-03-20

〔記者郭安家、王榮祥、許國楨／綜合報導〕對於設立性專區議題，台北市長柯文哲最近一次談話是上週五，與網紅直播時談到，Uber、Airbnb、性專區這類議題，應該要開放並且做管理，而不是一味禁止，寧可公開透明也不要當一隻鴕鳥。不過，台北市社會局長許立民說，目前北市無性專區規劃，還是要取得社會共識再來談，才會妥當。

日日春關懷互助協會推北市設置性專區，柯文哲上任後陳情、抗議十多次，但前年市府回函指，北市的都市特性為人口集中、「隔離不易」，及多數市民不希望住家附近設置性交易專區等因素而拒絕。

日日春協會坦言，設置點將是燙手山芋，不僅會因房價因素受阻，性工作者騎樓站壁，有些居民也在意怎麼對小朋友說明；如馬上拋出一個設置點，反而是將焦慮感丟給全台北市民，支持者勢必和道德保守者對立，這需要更開放、細緻討論，提出居民與性工作者可互相容忍的做法。

社工員蕭怡婷則表示，近期也獲反映，1位80多歲的流鶯阿婆為養活自己，拉一張椅子坐在騎樓旁，並未阻街影響行人，但警方就依「道路交通管理處罰條例」開罰1200元，員警也說這是要維護周邊市容，但阿婆為了繳罰單還要多接客；性工作者也會遭遇嫖客殺價等剝削問題，但她們看到較多是「政府剝削」。

高市副市長許立明則表示，考量目前整體社會風氣，對性專區仍無較大共識，需等大多數民眾有共識才能進一步考慮。台中市政府也表示，目前沒有規劃設置性專區。