內政部：性專區是失敗修法

2018-03-20

地方政府皆無意願

〔記者陳鈺馥／台北報導〕馬政府執政時期，於2011年「社會秩序維護法」修法同意地方政府可成立合法性專區，但修法7年來，各縣市皆不願成立，讓立法形同廢紙。對此，內政部坦言，這是個失敗修法案例，根本無法解決問題，只是讓當年「罰娼不罰嫖」變成「娼嫖都要罰」，性工作者工作權仍無法受到保障。

娼嫖都罰 問題仍在

內政部次長邱昌嶽表示，社會秩序維護法的「罰娼不罰嫖」條款，當年因違反憲法平等原則，被大法官宣告違憲。他以前待過行政院第二組，當年修社維法時，官方曾討論要從警政或社政角度切入，最後修法放在警政「控制管理」層面，演變成現在所面臨的困境。

邱昌嶽指出，當年有很多台北公娼至行政院陳情抗議，自己也看過性工作者的日記，很多人其實都是社會弱勢，面對性專區、性工作者，其實「可從社會政策、人權角度尋求解套」。

邱昌嶽提及，當年有另外一派意見，建議以社會福利政策、保護弱勢、輔導角度切入問題，修法由內政部社會司負責，不要放在警政署管控，才能真正解決問題，但現在內政部已無社會司業務，未來看衛福部願不願意接手處理，或許可修法讓娼嫖除罪化，但這些需要社會溝通。

社會共識 仍待溝通

「不可否認台灣有很多衛道團體！」邱昌嶽表示，地方政府不願意成立性專區，背後有許多複雜因素，更有宗教團體運作，解套必須透過社會溝通，才能讓民眾接受及了解，政府可透過衛福部用衛生、安全的方式，去協助性產業、性工作者，會比以警政機關去取締和管控好。