昔日蜘蛛大盜 買毒人贓俱獲被逮

2018-03-19

〔記者王冠仁／台北報導〕51歲男子楊源居向友人購買海洛因毒品，徒步要去搭捷運時因腳步倉促、頻回首張望，被警方攔下盤查，發現他竟是曾橫行江湖的強盜集團成員，還在他身上找到19公克海洛因；他坐牢10多年又被逮，被帶回警局時不斷低頭嘆氣。

警方調查，楊男日前下午一點多，跑到台北市大龍街大龍公園內，向綽號「阿義」的男子，以1萬3000元的價格購買19公克海洛因。他買完毒品後遇警盤查，楊男起先故作鎮定問警方：「攔我幹什麼？」員警先查出他是受列管的毒品人口，後又眼尖發現他褲子口袋「鼓鼓的」，並在他身上搜出毒品與一支使用過的注射針筒。

楊見東窗事發，這才告訴警方，他出獄後感到生活壓力大、賺錢不容易，才想靠吸食海洛因來紓壓，「但就是戒不掉」。警方指出，20年前楊男年輕時，就染有吸毒惡習又愛賭博，被錢逼急時就四處行竊；他大多鎖定低樓層的民宅，以攀爬牆外水管的方式進入搜刮民眾財物，曾在台北地區涉及百多起竊案。

楊起先只是個「小咖」的蜘蛛盜，但他因手法俐落、身手矯捷逐漸在道上闖出名堂。2004年，楊與陳文忠、龔建文、李承志共組強盜集團，持電擊棒、刀、槍，闖入台北市一間卡啦OK店洗劫財物，得手百萬餘元；犯案後還跑去躲在台北市基隆路上的三級古蹟「義芳居」，但一夥人仍遭警方一網打盡。