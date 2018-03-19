載客趕時間撞人肇逃 運將被罰9千、吊照

2018-03-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕計程車司機孫姓男子於載客途中，與房姓女機車騎士輕微碰撞，騎士倒地；孫男下車察看，見騎士無礙，因客人趕時間，未待警方到場或留下聯絡方式就離去，先載客人到目的地，經警方通知後，雖立刻到派出所報到，且事後也與女騎士達成和解，但仍因「肇事逃逸」被罰9000元，連駕照也被吊銷、3年內不得考領，讓他懊惱不已。

3年內不得考領駕照

孫男於去年1月間搭載女乘客，沿苗栗縣三義鄉140縣道北向匯入台13線路段，與30歲的房姓女機車騎士發生輕微碰撞，騎士倒地，造成身體擦、挫傷；孫男雖有下車察看，但見騎士無礙，未待警方到場或留下聯絡方式，即駕車離去，女騎士報警處理。

苗栗警分局龍騰派出所員警，根據女騎士提供的車號，通知孫男到案說明。因孫男涉及肇事逃逸，員警也依道路交通管理處罰條例開單告發；苗栗監理站於去年9月1日裁決，罰9000元，吊銷駕照、3年內不得考領。

此裁處對於以開計程車營生的孫男，等同3年得喝西北風。孫男循行政訴訟救濟，孫男稱，因他見騎士無礙，加上乘客趕時間，才先行離開；當天上午10點送完客後，他就到派出所報到，沒有肇事逃逸的意圖，且他事後也已與騎士和解。

監理站方面則指出，汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，即負有救護傷者、設置警告標誌、向警察機關報告及不得駛離現場等義務。

法官依據監理站提供證據資料，及女騎士指稱「計程車司機有看到我跌倒，沒有看我傷勢或留下聯絡資料，我也沒有同意他離開」等，認為孫男與騎士是否和解，不影響肇事逃逸是否構成；監理站裁決無誤，駁回孫男之訴。