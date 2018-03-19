「消夜吃熱狗還是香腸」 貼網友下體照 掰不小心 留言露餡

2018-03-19

「消夜是吃熱狗還是香腸？」

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市葉姓男子在臉書轉貼標題寫有余姓男網友姓名的下體裸照連結，事後辯稱自己只是轉發、不知道連結內容，但桃園地院認為，葉回覆朋友留言問：「消夜是吃熱狗還是香腸？」朋友也回：「憑他尺寸勉強可吧」，葉怎麼可能不知道連結是下體照，依妨害風化罪、加重誹謗罪判處葉男拘役50日。

判決指出，葉男、余男在網路認識，之後因故交惡，2014年10月葉在臉書公開分享有14張余男性器官裸照的網站連結，網站上還指摘余「在香港同志圈臭名遠播」、「逃來台灣仍誘拐高中生口交、做愛」、「會拍照、錄影上傳到網站販售或交換」等，同一天晚上又把上述文字貼在臉書上，余男經朋友告知後上網一看，氣得提告加重誹謗，檢方也依妨害風化提起公訴。

葉男在法官審理時辯稱，他不知網站連結有裸露的下體、無意散佈，單純只是轉發臉書；但法官認為，葉男PO文時寫著：「很重要，必讀，認識他的自己小心！」還在臉書好友間留言：「消夜是吃熱狗還是香腸？」好友也回稱：「憑他尺寸勉強可吧！」足以認定葉早就看過自己轉載的內容。

法官認為，葉男承認自己指涉的未必完全屬實，而他起初PO文寫道「可以的話就讓更多人看到這篇吧」、「做了這麼多壞事，也該受報應了」等語，足以認定他有貶損他人名譽意圖及犯意。