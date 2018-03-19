約炮抵債被控性侵 男警無罪

2018-03-19

〔記者黃良傑／高雄報導〕女子小玲（化名）為了要向已婚馮姓警員借2300元，疑被約炮性侵，小玲指控馮男以「開房間」當借錢籌碼，載她到旅館口交、摸胸和下體，高雄地院調查後認為兩情相悅，判決馮員無罪，仍可上訴。

判決書指出，馮男於103年間因小玲問路認識成好友，105年8月間小玲電話求助，指父親發現她多1支門號，要她解約，但解約需繳2300元違約金，只好求助馮男，否則會被父親打死。雙方約鳳山火車站見面後，馮男提議到旅館，並騎機車載小玲前往。

馮男被指控在旅館房內摸小玲胸部和下體，並要她為馮男口交；馮男否認性侵，辯稱當時曾告知已結婚，但對方稱要當小三，才約炮載到附近旅館口交，馮男堅稱兩情相悅。

小玲當時報案指控馮男要她口交，用手壓她頭部口交約1分鐘，再要她幫其打手槍直到射精，小玲表示曾告訴馮男她怕懷孕、不喜歡，馮男仍不聽，全部過程約1小時，然後一起離開房間。法院開庭審理時，小玲改口稱是被告自慰射精。

法官認為事後2人離開旅館，監視畫面未見小玲遭脅迫，且旅館員工回憶女方未求救，2人離開前往2家通訊行辦理解約，小玲也不曾向店家呼救，有違常理；因此，認為應是小玲怕懷孕無人負責，才向警方報案遭性侵，被告對她的口交、撫胸等行為，應未違反小玲意願，故逆轉判馮男無罪。