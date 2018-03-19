督察長夜奔醫院顧跌倒翁 警︰感動快哭了

2018-03-19

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕好暖心！南投縣警局督察長張慈慧，夜奔醫院照顧跌倒受傷的90歲老翁，並請80多歲的老阿嬤回家休息由她來看護老阿公，但受傷的老人家並非她的親人，而是昔日在集集工作時認識的朋友，老人家的兒女都在外地，她把兩老當親人般照顧。當夜到醫院戒護人犯的員警看到，將此事PO在臉書才讓其善行曝了光，很多員警留言「感動到快哭了」。

日前凌晨，張慈慧輕裝素顏出現在部立南投醫院急診室，原來是接到10多年前擔任集集警分局分局長時認識的張姓長輩電話，80多歲的張姓阿嬤指老伴跌倒受傷，流了很多血送到醫院，因兒女都在外地，驚惶失措下想到這個老朋友，而打電話向其求助。

張慈慧掛掉電話後就趕往醫院，幫忙詢問護理人員得知老先生的傷口已止血，白天就會有醫師為老先生動手術，又發現張老太太忘記帶高血壓的藥，便催促老太太回家休息，睡飽了再到醫院，晚上就由她負責照顧老先生。

由於那幾天草屯警分局各派出所員警輪班到醫院戒護一名通緝犯，當夜輪到中正派出所巡佐黃國峰等人負責戒護，黃國峰看到督察長嚇了一跳，好奇探問後才知此事，感動得在自己臉書PO文。

張慈慧說，這是小事一樁，任誰遇到都會跟她一樣，而自己是警察，為人民服務是應該的，更何況是認識的朋友。