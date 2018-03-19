離職女嫁禍同事 偷潮牌店1週5次

2018-03-19

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義商圈一間潮牌服飾店發生連續竊案，警方追查發現竟是38歲張姓離職女員工所為，她持偷備份的鑰匙，趁夜多次潛入店內行竊，曾1週內行竊5次，偷走價值25萬元的服飾精品，警循線逮人並搜出大批偷來的贓證物，她竟供稱是曾被前同事欺負，才想出以此方式來報復。

持備份鑰匙潛入行竊

警方調查，張女在職半年期間，因工作欠積極及推銷商品業績不佳，多次遭店內員工譏笑，張女做不下去，去年11月憤而離職。由於她深諳營業狀況，自今年2月起，多次利用店家打烊後，以在職時私下備份的鑰匙潛入，搜刮店內服飾、精品、彩妝等商品。

據了解，張女自認被大家欺負，工作並不快樂，行竊竟是為了報復前同事，想讓老闆懷疑店內員工手腳不乾淨，才以「每天偷一點」方式，藉以製造雙方對立矛盾，偷來的東西都堆放在家裡，並未變賣。

偷來東西都堆放在家裡

該店員工盤點時發現物品短缺數量驚人，上月底陳姓女店員受老闆委託至派出所報案，員警調閱監視器並經店家指認，發現離職張女涉有重嫌，前往張女住家搜索，查扣大批服飾、精品等贓證物。警詢時張女承認犯行，供稱是不滿在職時遭欺負，才想出以此方法報復，警詢後依竊盜罪嫌將她移送台北地檢署偵辦。