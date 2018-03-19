水泥封屍冷血大嫂 羈押首夜吃睡正常

2018-03-19

〔記者王定傳、曾健銘／新北報導〕新莊封屍案，由於葉女屍體被棉被包裹，並未遭水泥破壞，從外表可看出她頭顱枕部兩邊，被啞鈴打到凹陷，前額也被打凹，血肉模糊，慘不忍睹，法官前晚裁定凶嫌張芳馨羈押禁見；據了解，張女前晚在台北女子看守所誠舍禁見房，首夜吃、睡正常，看不出有殺人後的不安情緒。

見遺體被挖出 死者兄流淚

此外，「傳聞」死者的哥哥葉男曾在現場伴屍臭吃飯糰，警方表示，葉男當時十分焦急地來回踱步，見到妹妹遺體被挖出時，一度眼眶泛淚，且他手上只有一瓶礦泉水，沒有食物；檢警目前將葉男的哥哥列為證人，仍會調閱通聯紀錄，釐清是否知情及有無協助遺棄屍體，也不排除進行測謊。

新北市新莊38歲女子張芳馨與37歲小姑葉秀鳳相處不睦，加上懷疑葉女與丈夫有染，竟持啞鈴狠擊她後腦，再將她溺殺，後以水泥封屍，手段凶殘。

怕屍水流出 包成「木乃伊」

檢警調查，張女本月13日涉嫌殺死小姑後，以水泥覆蓋，伴屍4天後被發現，殯葬業者前天在警方陪同下，小心翼翼地拿鐵鎚、扁鑽，鑿開水泥墓塚，耗時1個多小時，鑿破後就聞到臭味撲鼻而來，並發現葉女呈仰躺姿勢，頭部包著毛巾、全身包裹棉被，推測張女擔心葉女屍水流出，拿棉被把她包成「木乃伊」。

辦案人員表示，死者全身覆蓋水泥，厚度不一，最薄不到3公分，最厚超過8公分，由於葉女屍體被棉被包裹，並未遭水泥破壞。

曾任檢察官的律師林俊峰表示，屍體若遭水泥破壞，將造成解剖困難，法醫只能先採DNA確認身分，再以鐵鎚等工具將水泥卸下，憑經驗目視、綜合解剖報告，才能判斷死因為「生前溺水還是頭部重擊」；張女用棉被將葉女完整包裹，反降低法醫解剖相驗難度。