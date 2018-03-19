清潔隊長私賣垃圾子車 遭檢調追查 隔月急退休

2018-03-19

判2年徒刑 緩刑5年

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市環保局安南區前清潔隊長林光彪於任內指示部屬變賣40部垃圾子車換現金，中飽私囊13萬多元，檢調介入調查後，林光彪卻於隔月退休。台南地院依貪污侵占公有財物罪判他2年徒刑、緩刑5年交付保護管束，並須向國庫繳交20萬元罰款，提供指定機構180小時義務勞務。

判決若確定 剝奪退休金

南市環保局表示，如果林光彪日後被判刑與褫奪公權3年確定，褫奪公權那3年的退休金約180萬元會停發（採月退每月5萬元），同時把審議結果送交公務員懲戒委員會，由公懲會對林的退休金是否追回、免議等處置作決定。

判決書指出，北市府環保局於2002年間，將60部報廢修復堪用的垃圾子車，無償送給南市府環保局，垃圾子車被分配到安南區清潔隊作垃圾定點收集清運使用，其後，南市實施垃圾不落地、不需要再使用垃圾子車，2007年間，時任安南區清潔隊賴姓隊長上簽，把其中20部子車變賣得款4萬8000元，由接任清潔隊長的林光彪把款項繳回環保局。

賣40輛侵吞13萬

至於另40部垃圾子車，林光彪意圖不法侵占公有財物，於2011年到2014年間，先後3次指示不知情部屬將其中15部子車變賣，得款4萬5000元被林光彪私吞。

2015年到2016年7月16日林光彪退休前某兩天，林再指示不知情部屬分2次把25部子車賣給回收場，得款8萬7500元，林前後侵吞13萬2500元。

調查局台南市調查處獲報貪污情資，2016年6月底立案調查，林光彪2016年7月16日退休，隔年6月22日到台南地檢署自白犯行。台南地院法官審理後決定給予緩刑5年。