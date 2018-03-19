性侵女友事後求婚 可憫恕獲輕判

2018-03-19

女友女兒返家 聽到呼救報警

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆林男聽到同居女友阿芬（化名）淋浴聲起了色心，衝進浴室性侵女友，直至阿芬的女兒返家報警才脫困。事後林男向阿芬求婚，獲得阿芬首肯並取得原諒。法院審理時，阿芬也幫新婚「老公」求情，基隆地方法院依強制性交罪判刑，但考量犯罪情狀顯可憫恕，輕判林男1年7個月徒刑。

檢警調查，林男曾因施用毒品被判刑3個月，出獄後與阿芬同住在基隆，去年8月初晚間，阿芬與林男發生口角衝突，隨後跑到浴室洗澡。在浴室門外聽見淋浴聲的林男起了色心，衝進浴室對阿芬性侵後，將阿芬強拉到床上再度性侵。

曾用毒品被判刑 出獄後同居

阿芬的女兒剛好返家，聽到母親喊救命報警。檢察官認為，林男接連對阿芬性侵，且才剛從監獄服刑完畢，應屬累犯，建請法官加重其刑。

阿芬卻在審理時向法官表示，事後已原諒林男，且案發2個月後2人已結婚，可能是女兒目擊當時狀況很心疼，才會報警，但現在2人是夫妻，加上雙親也都勸說要給他自新機會，男女朋友及夫妻間「總是床頭吵、床尾和」，且丈夫是家中支柱，自己又罹有癌症，一個人沒辦法生活，沒有辦法支出家裡所有開銷，只有靠他，希望法官法外開恩，盡量給他輕判，越輕越好。

女罹癌「需靠他」 向法官求情

法官審理後認為，林男的罪刑若科以法定最低度刑確有過重，依刑法第59條規定酌減其刑。