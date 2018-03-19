手術助理 護理站伸狼爪 女護士忍80次 嚇哭報警

2018-03-19

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕擔任外科手術專責護理師的饒男，愛慕院內一名女護理師，常利用兩人值班機會，以平均每週4次的頻率，對女方伸出鹹豬手摸臀及大腿，甚至在護理站內親吻女護理師的頸部及捏胸，時間長達4個多月，女方一再隱忍，最後饒男竟變本加厲，對被害人胸部又捏又親，被害人嚇哭報警，屏東地院法官認定饒男犯下80次性騷擾罪及1次強制猥褻罪，採一罪一罰，併處2年徒刑，若易科罰金，代價是72萬元。

男護理師併處2年徒刑

醫院昨表示，該案發生後，院內隨即啟動性平會議，最後決議將饒男解僱。據醫院人員表示，饒男與該名女護理師曾走得很近，但女方後來拒絕饒男，並請他「手腳放乾淨點」，沒想到竟鬧出如此風波。

檢警調查，饒男從2016年11月起，習慣利用他與女護理師在醫院值班機會，趁著對方不注意時，親吻女護理師的頸部，或伸手觸摸大腿及臀部，女方一再隱忍；直到去年4月間，饒男竟變本加厲，在護理站內強行親吻女護理師的嘴，還對女護理師的胸部又捏又親，女護理師當場嚇哭，決意不再姑息饒男行徑，報警送辦，檢方訊後依妨害性自主罪起訴。

法官根據相關證人說詞及被害人提供的照片等事證，認定饒男觸犯性騷擾罪共80次、強制猥褻罪1次，念在饒男見被害人大哭後隨即停手道歉，未一錯再錯，且事後坦承犯行，並積極與被害人和解，性騷擾罪部分各處2個月徒刑，強制猥褻罪處6個月徒刑，合併徒刑2年。