遇施暴勿激怒 尋求庇護報警

2018-03-19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局婦幼隊指出，夫妻乃至情侶間一旦出現暴力狀況，最怕就是「剪不斷，理還亂」，因為家暴有循環性，加害人有時施暴後會有短暫愧疚感，而對被害人很好，但甜蜜期一過又故態復萌；這起凶殺案是典型的家暴案例，建議當事人若遇到這種狀況且已有保護令，除自身要有高危機意識外，不要激怒對方，也應在第一時間尋求公權力支援。

婦幼隊說，本案女方已聲請保護令獲准，但男方行凶前，還不斷在死者臉書留言，希望透過親情喊話等挽回感情，此舉已明顯觸犯保護令中騷擾當事人的規定，女方若能在第一時間尋求公權力支援，包括警政、社政、衛政等介入對男方約制告誡、或情緒控管輔導，情況應不致惡化至此。

在尋求公權力支援之際，女方也應有高度危機意識，不要以為家暴一次就是最後一次，因為家暴有循環性，加害人有時施暴後，會有短暫愧疚感、對被害人很好，但甜蜜期一過又會故態復萌，被害人若當下不覺得危險、選擇姑息原諒，「剪不斷，理還亂」往往會讓事情更嚴重。

另被害人遭家暴，一定要擬訂安全計畫，包括吵架時不要激怒對方，平時要準備內有證件、手機、現金等物品的包包藏在隱密處，一旦覺得危險就拿包包離開，向家人或親友尋求庇護，最重要的是不要因心軟見面，才不會讓自己暴露在險境。